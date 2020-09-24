Грузия объяснила правила въезда для граждан России Мать Саакашвили не стала кандидатом в депутаты парламента Грузии 24 сентября 2020, 06:37 Текст: Антон Антонов

Партия «Единое национальное движение» решила не выдвигать в депутаты мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 73-летнюю Гиули Аласания. От города Зугдиди выдвинули кандидатуру Малхаза Джалагония, передает РИА «Новости». На церемонии представления кандидатов член партии Заал Удумашвили сказал: «Зугдиди избирает зугдидца». Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Напомним, председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявлял, что кандидатура Гиули Аласании «рассматривается в качестве мажоритарного кандидата». В прошлом году на выборах мэра Зугдиди жена Саакашвили Сандра Руловс проиграла гонку за этот пост. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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