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    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    14 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    23 комментария
    21 августа 2026, 03:25 • Новости дня

    Дания отложила запуск завода по производству топлива для ракет ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Создание европейской площадки для выпуска твердого горючего для украинских ракет перенесено на конец 2027 года из-за проблем с безопасностью купленных помещений, передает брюссельский портал Euractiv.

    Реализация проекта компании Fire Point в Дании по строительству завода, производящего твердое топливо для украинских ракет, серьезно затягивается, а его стоимость выросла в три раза, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

    Изначально смета составляла 50 млн евро, однако теперь она достигла 150 млн евро.

    Местные власти пытались ускорить процесс. Как отмечает Euractiv, чиновники «сняли более 20 бюрократических преград для строительства завода», но эти меры не принесли результата.

    Главной причиной задержки стала непригодность приобретенного здания для работы с токсичными и взрывоопасными веществами. В итоге руководство Fire Point приняло решение возводить производственные цеха с нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 20 августа поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point. Концерн Diehl Defence собрался перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ. Осенью 2025 года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии.

    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (8)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    20 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва

    В Борисполе под Киевом загорелся склад в крупной промышленной зоне

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В промышленной зоне Борисполя Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва.

    Возгорание произошло в результате повреждения складских помещений, расположенных в крупной промышленной зоне города Борисполя под Киевом. Информацию об инциденте передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Киев-24».

    Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места происшествия, на которых виден высокий столб дыма и сильный пожар. Детальные подробности случившегося пока не раскрываются.

    Ранее о крупном возгорании в Борисполе сообщало местное издание «Инсайдер».

    Напомним, в ночь на четверг ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point.

    В середине августа складские помещения в Бучанском районе Киевской области получили повреждения после серии взрывов.

    В начале месяца масштабные пожары охватили логистические базы на территории региона.

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    20 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели на подлете к Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – подчеркнул губернатор в Max.

    За некоторое время до этого глава региона объявлял о введении в области режима ракетной опасности. Тревога продолжалась около одного часа, после чего ограничения сняли.

    В середине августа беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области.

    Также в этом месяце при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске погиб один человек.

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    20 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области

    Новейший самолет радиоэлектронной борьбы США заметили у границ Калининграда

    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области
    @ Public Domain

    Tекст: Мария Иванова

    Редкий американский спецборт EA-37B впервые приблизился к российскому эксклаву, почти два часа курсируя в небе над Польшей в рамках масштабной разведывательной операции.

    Воздушное судно действовало в составе крупной авиагруппировки НАТО, передает издание TWZ.

    «18 августа альянс развернул над Балтийским морем специализированный комплекс разведки. Операция включала редкий самолет EA-37B Compass Call II, переброшенный из Греции в Польшу», – заявил польский военный чиновник.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл пояснил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо оборонительный характер и контролируется американской стороной. В маневрах также участвовали истребители США и Норвегии, польские сухопутные войска и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

    Появление EA-37B у границ российского анклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Полеты западной авиации проходят на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о возможных проверках готовности альянса. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полет над акваторией Рижского залива.

    В начале июля разведывательный борт Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил несколько кругов у границ Калининградской области.

    В мае к рубежам этого российского региона подошли сразу три самолета-разведчика Североатлантического альянса.

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    20 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг российская армия поразила предприятие ООО «Файер Пойнт» на территории украинской столицы, которое производит дроны Fire Point, а также ускорители для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Среди пораженных объектов оказались мощности компании «Файер Поинт», выпускавшей компоненты для дронов и ускорители для ракет «Фламинго», указало ведомство в Max.

    Атака проводилась с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.

    Также поражен комплекс «Укрспецсистемс», где собирали самолетные беспилотники, и цеха предприятия «Антонов», производившего аппараты Ан-196 «Лютый».

    Кроме того, уничтожен столичный арсенал с термобарическими бомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для дронов «Баба-Яга».

    В Киевской области под удар попал логистический хаб в Мартусовке, распределявший товары двойного назначения и средства радиоэлектронной борьбы. В Броварах уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для военных топлива.

    Накануне вечером российские силы также атаковали портовую инфраструктуру. В гаванях Черноморска и Южного были поражены склады с военным имуществом.

    В начале августа российские войска уже били по заводу «Файер Пойнт» в Киеве.

    В ночь на 16 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа военные поразили мощности по сборке беспилотников в Киеве.

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    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    20 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»

    Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств для ВСУ

    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке финансовых средств для ВСУ, назвав эту проблему главным вызовом для страны.

    Зеленский пожаловался на то, что конфликт требует все больше ресурсов, а «подорожание войны» стало главным вызовом для Украины, передает ТАСС.

    «Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – сказал Зеленский.

    Заявление прозвучало во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале Зеленского.

    Он также поручил новому главе оборонного ведомства провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, Зеленский назвал ключевым приоритетом в преддверии зимы обеспечение противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты Верховной рады утвердили Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.

    Неделей ранее украинский лидер заявил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны. Между тем еще весной западные чиновники предрекали скорый дефицит средств для финансирования ВСУ.

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    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    20 августа 2026, 10:57 • Новости дня
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 20 августа осуществили крупномасштабную атаку по стратегическим промышленным и энергетическим объектам на территории Киева и области, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в столичном регионе, где зафиксированы взрывы, детонация военных грузов и масштабные пожары, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов.

    В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и порядка восьми «Калибров», передает «Лента.ру».

    Мониторинговые ресурсы оценивают общее количество примененных за ночь по объектам на Украине средств поражения не менее чем в 70 ракет, которые двигались по сложной траектории для обхода систем ПВО, сообщает Avia.Pro.

    В ночь на четверг ВС России поразили несколько предприятий в Киеве и Киевской области, включая предприятие ООО «Файер Пойнт», где производились дроны Fire Point.

    В начале августа в Киеве вспыхнули сильные пожары после комбинированной атаки баллистическим и гиперзвуковым оружием.

    В ту же ночь российские войска атаковали киевские логистические центры для хранения военных грузов.

    Видео ударов смотрите в «Максе».

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Бойцы Южной группировки освободили от украинских боевиков Николайполье в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Центр» зачистила от противника Матяшево в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ около Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никоноровки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом  потерял свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, бронемашину и семь орудий полевой артиллерии.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Марьевки Днепропетровской области, Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Веселого Поля, Рубежного, Новогригоровки и Анновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 370 военнослужащих, пять бронемашин и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Садками, Толстодубово и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Слизнево, Новоалександровки, Ивановки, Благодатного, Казачьей Лопани и Василевки.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Студенока, Подлимана, Нижнего Соленого, Андреевки, Червоного Оскола Харьковской области, Сидорово и Святогорска ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

    Днем ранее российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    А до этого они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

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    20 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Российские дипломаты в Париже дали жесткий совет французским наемникам

    Посольство России призвало французских наемников выучить изречение про меч

    Tекст: Мария Иванова

    Французам, планирующим воевать за Киев, в российской дипмиссии настоятельно рекомендовали заучить знаменитую фразу о гибели от меча на фоне возможных потерь сотен их соотечественников.

    Российские дипломаты обратились с предупреждением к гражданам Франции, желающим отправиться в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии прокомментировали информацию о возможных потерях французских военных на Украине.

    «Посольство полностью разделяет крылатую фразу «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» и рекомендует внимательно заучить ее всем французам, помышляющим повоевать против нашей страны на стороне террористического киевского режима», – подчеркнули представители ведомства.

    При этом дипломаты уточнили, что не располагают точными данными о количестве уехавших наемников. Однако ранее в российских силовых структурах сообщали, что Париж мог потерять в ходе боевых действий от десятка до нескольких сотен своих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации на Украину прибыло более 300 французских наемников.

    Бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини идентифицировал 75 участвующих в боях соотечественников.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее пообещал уничтожение всех отправленных в зону конфликта французских солдат.

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