Алиев заявил о переходе города Губадлы под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под контроль город Губадлы в Нагорном Карабахе.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел в Зангиланском, Джабраильском, Губадлинском районах. Также освобожден город Губадлы», – написал Алиев в Twitter.

Находящийся примерно в десяти километрах от границы с Арменией Губадлы является административным центром Губадлинского района, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.