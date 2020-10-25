В Карабахе назвали число погибших военнослужащих за сутки

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило об 11 погибших солдатах за последние сутки.

Количество погибших в субботу составляло 962 военнослужащищ, передает РИА «Новости».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.