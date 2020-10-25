Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении в Карабахе

Азербайджанские вооруженные силы уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в ходе боевых действий в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

«Наши беспилотники уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, шесть систем противовоздушной обороны "С-300", сотни бронетехники. Мы не используем дроны против гражданских лиц. Это ложная информация», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Карабахе заявили, что в ночь на воскресенье ВС Азербайджана обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в регионе.

Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.