США предупредили об угрозе терактов в Баку

Американское посольство в Азербайджане предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях.

«Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку», – сообщается в пресс-релизе дипмиссии, передает РИА «Новости».

Как отметили в посольстве, теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и «других местах» в Баку. Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу провели в Ващингтоне переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что на переговорах удалось достигнуть «очень хорошего прогресса». Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что на переговорах обсуждались пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.