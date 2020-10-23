В швейцарском Берне из-за COVID-19 закрыли бары и кинотеатры

Власти швейцарского кантона Берн ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19, с 24 октября закрываются бары, кинотеатры, музеи и фитнес-центры, а для ресторанов вводится комендантский час.

«Для посещения закрыты следующие общественные заведения: бары, клубы, дискотеки, танцевальные залы, музеи, читальные залы библиотек и архивов, кинотеатры, концертные залы, театры, казино и игровые залы, эротические заведения, спортивные и фитнес-центры, бассейны и оздоровительные центры, если они не принадлежат гостинице и доступны исключительно гостям отеля», – цитирует РИА «Новости» распоряжение властей кантона.

Власти также решили ввести для ресторанов комендантский час с 23.00 до 6.00. Кроме того, число одновременно присутствующих гостей ограничено до 100. С понедельника, 26 октября, за одним столом в ресторанах смогут находиться не более четырех гостей. Группа может быть и больше при условии, что она состоит из гостей, живущих в одном доме.

В Берне с 24 октября запрещаются мероприятия с участием более 15 человек, это также касается корпоративных мероприятий и семейных торжеств. Исключение сделано только для похорон при условии, что участники носят маски и регистрируют свои контактные данные.

Кроме того, не допускается проведение спортивных соревнований и тренировок в командных видах спорта. Исключение делается только для команд двух высших лиг по футболу, хоккею, гандболу, волейболу и флорболу. Власти кантона также запрещают занятия спортом, предполагающим постоянный тесный физический контакт.

Согласно заявлению властей Берна, число случаев заражения коронавирусом в Берне продолжает расти, в пятницу было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом за сутки.

Ранее в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.