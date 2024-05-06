Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
МЧС предупредило о заморозках до минус четырех градусов в Подмосковье
В ночные и утренние часы во вторник на территории Московской области ожидаются заморозки, такое предупреждение распространил подмосковный главк МЧС.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, по прогнозам синоптиков, местами на территории Московской области ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех – минус двух градусов, передает РИА «Новости».
Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовано воздержаться от выхода на улицу, пешеходов призывают быть внимательными, а водителей – снизить скорость и строго соблюдать ПДД, избегая лишних маневров и резкого торможения на скользкой, влажной дороге.
Ранее синоптик предупредил о похолодании до минус шести градусов в европейской части России.