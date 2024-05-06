Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Путин призвал не допустить пауз в работе при формировании нового правительства
В период формирования нового состава правительства необходимо предотвратить паузы в работе, чтобы выполнение задач активно продолжалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.
«Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», – подчеркнул глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин отметил, что российским властям предстоит запускать новые национальные проекты и новые федеральные программы. То, что было сделано ранее, является хорошей базой для дальнейшего движения вперед, добавил он.
Ранее Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства.