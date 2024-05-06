Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Мишустин на встрече Путина с правительством: Гордимся быть частью вашей команды
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече главы государства с кабмином поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, оказанное ему и другим членам правительства.
«За время работы текущего состава правительство столкнулось со множеством вызовов, в том числе с пандемией коронавируса и усилившимся беспрецедентным внешним санкционным давлением», – говорится в Telegram-канале правительства.
Как отметил Мишустин, преодолеть все эти вызовы удалось в том числе благодаря поддержке и вниманию со стороны президента.
«Мы очень старались не подвести и вас, и граждан страны. Гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», – сказал Мишустин.
На заключительной встрече с правительством Путин поблагодарил кабмин за работу и высоко оценил его деятельность.