Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».16 комментариев
Российская ПВО за ночь сбила над Крымом девять ракет ATACMS
Российская ПВО за ночь сбила девять ракет ATACMS над Крымом и 57 украинских дронов над Краснодарским краем
Системы противовоздушной обороны российской армии в ночь на воскресенье, 19 мая, сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом и еще 57 дронов ВСУ над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит РИА «Новости».
Отмечается, что три БПЛА также уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Подавлено не менее 10 беспилотников.
В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.
В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ.