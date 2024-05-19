Российская ПВО за ночь сбила над Крымом девять ракет ATACMS

Российская ПВО за ночь сбила девять ракет ATACMS над Крымом и 57 украинских дронов над Краснодарским краем

Tекст: Денис Тельманов

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит РИА «Новости».

Отмечается, что три БПЛА также уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Подавлено не менее 10 беспилотников.

В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ.