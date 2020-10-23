Мурашко заявил о лидерстве России в мире по уровню тестирования на COVID-19

Россия достигла одного из самых высоких уровней тестирования на коронавирус в мире, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме.

«Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран», – сказал Мурашко, отметив, что в обращение вышли 200 тест-систем для диагностики коронавируса и антител, в том числе более 80 – отечественного производства, передает ТАСС.

Он также сообщил, что на сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 в России развернуто уже около 200 тыс. коек. Мурашко отметил, что таким образом коечный фонд инфекционной службы был увеличен в четыре раза – с 52 тыс. коек, работавших до пандемии.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что подготовлена уже девятая версия методических рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

«В короткие сроки министерством был подготовлен приказ, который регламентировал порядок работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению распространения новой коронавирусной инфекции. Этот документ был подготовлен за очень короткий промежуток времени, и далее в него вносились изменения, то есть следовала определенная версионность. Параллельно, буквально в течение трех-четырех дней, были подготовлены первые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению. Сегодня уже подготовлена девятая версия», – добавил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели серьезно ухудшается.

За минувшие сутки в России выявили 17 тыс. 340 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 478, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 472.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.