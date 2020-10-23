Минздрав заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели серьезно ухудшается, предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <...> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран», – передает ТАСС слова Мурашко на международном межпартийном форуме «ШОС +».

Он добавил, что доклинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» говорят о том, что она показывает хорошие результаты.

«Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину «Спутник V», которая на сегодняшний день проходит в том числе и дальнейшее наблюдение по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», – сказал Мурашко.