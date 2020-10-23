В России за сутки выявили 17,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 17 340 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5478, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 472.

Всего в стране выявлено 1 480 646 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 119 251 человека, из них 11 263 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 25 525 человек.

Накануне, 22 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 971. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1369.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.