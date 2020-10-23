ЦБ оценил возможность нового снижения ключевой ставки

Центральный банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2020 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Хотя в краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, в среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», – передает слова Набиуллиной ТАСС.

В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд. Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке ростом на 22 копейки по отношению к доллару и на восемь копеек по отношению к евро.

Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых.

В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне.