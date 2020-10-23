Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат. В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», – цитирует ТАСС слова Миронова.

По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует продолжить работать дистанционно. «Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам», – заверил парламентарий.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 17340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 480 646 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 119 251 человека, из них 11263 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 25525 человек.

Накануне, 22 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15971. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1369.