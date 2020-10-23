США ввели санкции против СМИ Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список иранские организации «Международный союз виртуальных медиа» и «Исламский союз радио и телевидения», а также посла Ирана в Ираке и двух представителей шиитской ливанской партии «Хезболла».

В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США утверждают, что санкции против иранских организаций «Международный союз виртуальных медиа» и «Исламский союз радио и телевидения» введены в связи с вмешательством в американский избирательный процесс 2020 года, передает ТАСС.

Кроме того, американские власти решили ввести односторонние санкции против нынешнего посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди, который, по версии США, был близким советником командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, убитого в ходе американской операции в январе 2020 года,

«Масджеди контролировал подготовку иракских вооруженных групп, управлял или поддерживал группы, ответственные за нападения, приведшие к ранениям и гибели военнослужащих США и коалиции в Ираке», – считают в Минфине США.

Помимо этого, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло «в санкционный список двух представителей центрального совета [партии] «Хезболла». «Центральный совет ответственен за избрание в совет шуры, который формирует политику и контролирует все аспекты деятельности «Хезболла», включая военную. Управление вносит в список представителей руководства [партии] Набиля Каука и Хасана аль-Багдади», – говорится в заявлении американского ведомства.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американские санкции лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

Накануне директор нацразведки США Джон Рэтклифф выступил с утверждением, что Иран и Россия якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей. В Кремле выразили сожаление в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес России во «вмешательстве» в американские президентские выборы.