В Кремле отреагировали на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Москва сожалеет в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес России во «вмешательстве» в президентские выборы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С сожалением можем это прокомментировать», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он уточнил, что обвинения «сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны».

Представитель Кремля отметил, что новые обвинения США в адрес России - это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближением президентских выборов.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. Он подчеркнул, что эти данные могут использоваться для внесения «хаоса и подрыва доверия к выборам».