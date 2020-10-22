Лавров посетит Сербию и Грецию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, визит в республику запланирован на 28-29 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Двадцать восьмого-двадцать девятого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России в Республику Сербию. Запланирована встреча с президентом Сербии, а также участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы и зажжения Вечного огня на кладбище освободителей Белграда», – передает ее слова РИА «Новости».

Кроме того, 26 октября Лавров посетит Афины, где встретится с главой МИД Греции. «В Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил», – уточнила Захарова.

Лавров обсудит с греческой стороной актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия. Также внимание будет уделено ситуации в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.

Ранее Лавров заявил об отсутствии у Запада готовности к диалогу.