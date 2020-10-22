Госдума одобрила продление «дачной амнистии»

Госдума в первом чтении одобрила проект о продлении «дачной амнистии» на пять лет – до 1 марта 2026 года.

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи, уточнил депутат Павел Крашенинников, передает РИА «Новости».

Отдельные положения закона – об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках – прекращают действие 1 марта 2021 года. После 1 марта владельцы участков должны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, вступившем в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение.



Авторы законопроекта предлагают еще на пять лет продлить срок упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок, в частности техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

Кроме того, предлагается продлить на пятилетний срок возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года – до введения уведомительного порядка.

Проект этого закона внесли в Госдуму в июле 2020 года сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников

Напомним, ранее сообщалось о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.