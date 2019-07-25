«Дачную амнистию» продлили до марта 2021 года

Госдума приняла закон, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.

Первоначальный законопроект предполагал продление до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил продлить действие этих мер до марта 2021 года, передает РИА «Новости».

Как заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников, решение «было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость».



Кроме того, комитет рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами России предельных максимальных цен кадастровых работ.

При этом без изменений рекомендовано оставить срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования до 1 марта 2022 года, установить прямую обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка придомовой территории многоквартирных домов.

Кроме того, на органы власти возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изменится процедура «дачной амнистии».