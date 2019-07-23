Как изменится процедура «дачной амнистии»?

В первую очередь, изменится ее срок – она продлится до марта 2021 года. До этого времени у россиян будет шанс оформить свою дачу в упрощенном порядке.

Что такое «дачная амнистия»?

Так принято называть процедуру упрощенной регистрации жилых и садовых домов на дачах. Суть ее заключается в том, чтобы призвать как можно большее число людей зарегистрировать свои дачи, то есть вывести их из теневого сектора.

Так вот, вообще официально «дачная амнистия» действует в России до 1 марта 2020 года, но по сути с 1 января 2019 она утратила силу – правительство утвердило уведомительный порядок регистрации жилой недвижимости, который шел вразрез с нормами «амнистии». Сейчас депутаты решили вернуть старый порядок, но только до марта 2021 года. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме, и ожидается, что до конца июльской сессии его примут окончательно.

И как работает эта амнистия?

На самом деле все довольно просто. У вас есть дом на земельном участке. Жилой или садовый (нежилой) – первые обычно регистрируют на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), вторые – на землях садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Но это не столь важно – тот же жилой дом можно зарегистрировать и в СНТ, он просто должен соответствовать ряду признаков.

Если вы не знаете, зарегистрирован ли ваш дом, это можно проверить – например, здесь. Если дом отмечен на карте красным в собственных границах – значит, все в порядке, никуда идти не нужно.

Так вот, рассмотрим вариант, при котором участок находится у вас в собственности, а вот дом на нем – нет. При таком раскладе во время дачной амнистии схема проста: вы вызываете в любом местном БТИ кадастрового инженера, который приезжает, составляет технический план на дом, записывает его на компакт-диск и отдает вам. Стоит такая услуга везде по-разному, в Московской области, например – около 7-10 тысяч рублей. Далее вы с этим диском, паспортом и документом о праве собственности на землю идете в ближайший к дому МФЦ (в первый попавшийся лучше не ходить, поскольку там вас могут развернуть, сославшись на территориальную принадлежность дома). И через пару недель забираете документ о том, что ваша недвижимость зарегистрирована.

А если дом не стоит, а только строится?

Здесь есть небольшой нюанс. Дело в том, что с 1 января 2019 года в России правительство установило уведомительный порядок при возведении жилых домов (на землях ИЖС) – перед началом строительства вам нужно было сообщить в местные органы самоуправления, чтобы вы собираетесь строить дом с такими-то параметрами. Если они ваш вариант одобряли, то затем выдавали уведомление о том, что можно строить. Отказать могут, если дом по проекту не соответствует предельно допустимым параметрам:

– более трех этажей;

– высота здания более 20 метров;

– в доме нет санузла, электричества, водопровода или отопления;

– его можно разделить на несколько объектов недвижимости.

Если все нормально, и дом закончен, от вас также требовалось получить уведомление об окончании строительства. С этими документами, а также с техпланом, вы уже могли идти регистрировать постройку.

После нового закона о «дачной амнистии» процедура станет проще, хотя и не намного. От вас будет достаточно одного уведомления – об окончании строительства, разрешения на строительство не потребуется. Как заявили ВЗГЛЯДу в Московском областном БТИ, уведомление об окончании можно получить без всяких проблем, на оформление уходит около 10 дней.

Владельцам садовых домов все эти процедуры не грозят, но лишь до конца дачной амнистии, то есть до 1 марта 2021 года. Затем уже и для них процесс регистрации станет более сложным.

А зачем вообще регистрировать дачу?

Главное – вы сможете полноценно распоряжаться своей недвижимостью: подарить ее, продать, обменять, заложить для получения кредита. Прописаться. И даже получить компенсацию – если через ваш участок вдруг решат проложить федеральную трассу, например.

Если дом не зарегистрирован, ничего из этого списка вы сделать не сможете.

А если у меня не зарегистрирован не только дом, но и участок, на котором он стоит?

В таком случае сначала нужно будет оформить землю, а затем уже дом. Хотя можно все сделать одновременно. От вас в первую очередь потребуется любой документ, подтверждающий, что участок ваш – документ о праве на наследство, садоводческая книжка, выписка о том, что вы являетесь членом СНТ и тд. Кроме этого, нужно будет сделать межевание участка и получить кадастровый паспорт. Их может оформить тот же самый инженер из БТИ, который бы вам потребовался для техплана дома. С этими документами идите в МФЦ и оформляйте участок. До 31 декабря 2020 года это бесплатно.