СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили

Российские следователи закрыли уголовное дело в отношении участвовавшего в террористическом подполье гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине.

«Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих ... Ингушетии ... прекращено в связи с его смертью», – сообщили РИА «Новости» в Следственном комитете России.

Дело в отношении Хангошвили расследовали по статьям о бандитизме, нападениям на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия.

В нападении в 2004 году участвовали более 300 боевиков, были убиты около 100 военных, милиционеров и гражданских, множество людей получили ранения.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла России вызывали на прошлой неделе в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России. СМИ сообщали, что Хангошвили также был причастен к подготовке и планированию теракта в Беслане и взрыва в московском метро.