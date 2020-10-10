Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

    10 октября 2020, 09:52

    Текст: Александра Юдина

    Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году, сообщил источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.

    «В 2004 году Хангошвили принимал участие в планировании и подготовке терактов в Беслане и московском метрополитене между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В 2005-м он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорту. Скрывался от российских правоохранительных органов в Ахметском районе Грузии, осуществлял распределение и доставку финансовых средств в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню», – передает источник РИА «Новости».

    По словам источника, Хангошвили также участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.

    «В 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили осуществлял подготовку группы боевиков численностью до 50 человек для последующей заброски на территорию Северного Кавказа, а также участия в провокационных акциях против российских миротворцев, направленных на дестабилизацию обстановки в Южной Осетии», – рассказал он.

    Также отмечается, что Хангошвили организовал в 2013 году канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию.

    «В 2013 году, проживая на территории Грузии, Хангошвили выполнял функции регионального координатора в структуре международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), поддерживал связь между Доку Умаровым и зарубежными представителями этой организации», – сказал источник.

    Также по его словам, Хангошвили вербовал в террористы мусульманскую молодежь Панкисского ущелья.

    «Он же организовал канал нелегальной переправки подготовленных боевиков и оружия через Турцию в Сирийскую Арабскую Республику (где уже шла гражданская война)», – заключил он.

    Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

    Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.

    Посла России вызывали на прошлой неделе в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.


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