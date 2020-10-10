Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году, сообщил источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.

«В 2004 году Хангошвили принимал участие в планировании и подготовке терактов в Беслане и московском метрополитене между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В 2005-м он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорту. Скрывался от российских правоохранительных органов в Ахметском районе Грузии, осуществлял распределение и доставку финансовых средств в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню», – передает источник РИА «Новости».

По словам источника, Хангошвили также участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.

«В 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили осуществлял подготовку группы боевиков численностью до 50 человек для последующей заброски на территорию Северного Кавказа, а также участия в провокационных акциях против российских миротворцев, направленных на дестабилизацию обстановки в Южной Осетии», – рассказал он.

Также отмечается, что Хангошвили организовал в 2013 году канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию.

«В 2013 году, проживая на территории Грузии, Хангошвили выполнял функции регионального координатора в структуре международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), поддерживал связь между Доку Умаровым и зарубежными представителями этой организации», – сказал источник.

Также по его словам, Хангошвили вербовал в террористы мусульманскую молодежь Панкисского ущелья.

«Он же организовал канал нелегальной переправки подготовленных боевиков и оружия через Турцию в Сирийскую Арабскую Республику (где уже шла гражданская война)», – заключил он.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла России вызывали на прошлой неделе в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.