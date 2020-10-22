Кремль заявил о попытках вывести ситуацию в Карабахе в политико-дипломатическое русло

Москва делает все возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия делала и делает все возможное для того, чтобы вывезти нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул что Россия намерена и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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