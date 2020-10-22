Глава Минздрава решил уйти на самоизоляцию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко решил уйти на самоизоляцию после того, как у одного из членов его семьи обнаружили коронавирус, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», – цитирует РИА «Новости» Кузнецова.

Ранее глава Красноярска Сергей Еремин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Коронавирусной инфекцией также заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.