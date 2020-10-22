У россиян обнаружили зимнюю пищевую зависимость

Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые любят поздно ложиться спать и подростков 17-18 лет, следует из материалов журнала European Eating Disorders Review.

По оценкам ученых, нарушения пищевого поведения снижают продолжительность жизни на 3-15 лет. Исследователи из Вятского государственного университета (ВятГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), Тюменского государственного медицинского Университета (ТюмГМУ) и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) опросили более 2 тыс. человек для оценки пищевой зависимости. Исследование проводилось в рамках комплексного междисциплинарного проекта, направленного на разностороннее решение проблем пищевого поведения, передает РИА «Новости».

Ученые использовали переведенную ими на русский так называемую Йельскую шкалу (Yale Food Addiction Scale, YFAS) – стандартный тест, широко используемый в международных исследованиях. Это позволило сравнивать полученные данные с результатами исследований других стран, сообщил старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Михаил Борисенков.

«Мы провели комплексную оценку пищевого поведения, режима сна-бодрствования и самочувствия студентов и школьников, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Полученные результаты можно экстраполировать на все молодое городское население России», – рассказал Борисенков.

Исследователи выявили и региональные отличия, причину которых еще выясняют. В частности, среди жителей четырех регионов наиболее всего пищевой зависимостью и депрессией страдают молодые жители Кирова.

Причины высокой уязвимости 17-18-летних подростков к расстройству пищевого поведения неизвестны. Ученые предполагают, что это обусловлено началом самостоятельной жизни, когда подростки выходят из-под родительского контроля и получают возможность самостоятельно формировать свой рацион.

Сезонные изменения пищевой зависимости и влияние режима сна-бодрствования свидетельствуют о том, что на функцию нервных центров, регулирующих пищевое поведение человека, оказывает воздействие световой режим. Он влияет на организм человека через циркадианную систему и эпифиз – эндокринную железу, вырабатывающую гормон мелатонин в темное время суток.

«Хотя исследование еще продолжается и предстоит уточнить много вопросов, читатели уже сейчас могут взять на вооружение несколько советов, вытекающих из проведенного нами исследования. Во-первых, с раннего детства в рационе человека должны присутствовать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, следует соблюдать режим сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, в утренние часы следует принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум, в течение 30 минут. В-четвертых, не следует пускать на самотек плохое самочувствие, особенно зимой», – отметил Борисенков.

В будущем ученые планируют расширить географию исследования, а также изучить физиологические и молекулярно-генетические механизмы описанных явлений.