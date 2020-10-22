У россиян обнаружили зимнюю пищевую зависимость

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Пять кланов вступают в битву за КПРФ

Внутри КПРФ начинается схватка за власть Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Геннадий Зюганов собирается вести КПРФ на предстоящие думские выборы. Но партия сейчас находится в кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба, считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года. Кроме того, отмечают они, на левом фронте у коммунистов появились новые конкуренты. Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто лет назад, 22 октября 1915 года Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

Марк Полимеропулос рассказывает страшные вещи о ФСБ Baltimore Council on Foreign Affairs/Youtube
В американской прессе с новой силой раскручивается «скандал» вокруг истории с бывшим сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом. Этот человек утверждает, что ФСБ облучила его в Москве какими-то волнами – и продолжает облучать в том числе на территории США. Почему для американской аудитории Полимеропулос выглядит как авторитетный эксперт и свидетель, а не городской сумасшедший? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
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Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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    У россиян обнаружили зимнюю пищевую зависимость

    22 октября 2020, 08:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые любят поздно ложиться спать и подростков 17-18 лет, следует из материалов журнала European Eating Disorders Review.

    По оценкам ученых, нарушения пищевого поведения снижают продолжительность жизни на 3-15 лет. Исследователи из Вятского государственного университета (ВятГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), Тюменского государственного медицинского Университета (ТюмГМУ) и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) опросили более 2 тыс. человек для оценки пищевой зависимости. Исследование проводилось в рамках комплексного междисциплинарного проекта, направленного на разностороннее решение проблем пищевого поведения, передает РИА «Новости».

    Ученые использовали переведенную ими на русский так называемую Йельскую шкалу (Yale Food Addiction Scale, YFAS) – стандартный тест, широко используемый в международных исследованиях. Это позволило сравнивать полученные данные с результатами исследований других стран, сообщил старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Михаил Борисенков.

    «Мы провели комплексную оценку пищевого поведения, режима сна-бодрствования и самочувствия студентов и школьников, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Полученные результаты можно экстраполировать на все молодое городское население России», – рассказал Борисенков.

    Исследователи выявили и региональные отличия, причину которых еще выясняют. В частности, среди жителей четырех регионов наиболее всего пищевой зависимостью и депрессией страдают молодые жители Кирова.

    Причины высокой уязвимости 17-18-летних подростков к расстройству пищевого поведения неизвестны. Ученые предполагают, что это обусловлено началом самостоятельной жизни, когда подростки выходят из-под родительского контроля и получают возможность самостоятельно формировать свой рацион.

    Сезонные изменения пищевой зависимости и влияние режима сна-бодрствования свидетельствуют о том, что на функцию нервных центров, регулирующих пищевое поведение человека, оказывает воздействие световой режим. Он влияет на организм человека через циркадианную систему и эпифиз – эндокринную железу, вырабатывающую гормон мелатонин в темное время суток.

    «Хотя исследование еще продолжается и предстоит уточнить много вопросов, читатели уже сейчас могут взять на вооружение несколько советов, вытекающих из проведенного нами исследования. Во-первых, с раннего детства в рационе человека должны присутствовать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, следует соблюдать режим сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, в утренние часы следует принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум, в течение 30 минут. В-четвертых, не следует пускать на самотек плохое самочувствие, особенно зимой», – отметил Борисенков.

    В будущем ученые планируют расширить географию исследования, а также изучить физиологические и молекулярно-генетические механизмы описанных явлений.


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