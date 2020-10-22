Атомный подводный крейсер ТОФ провел торпедную атаку отряда кораблей «противника»

Один из атомных подводных крейсеров подводных сил Тихоокеанского флота в ходе планового тактического учения провел в Тихом океане атаку отряда кораблей условного противника, сообщили в Минобороны.

«Субмарине противостояли две тактические группы кораблей в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Холмск», малых ракетных кораблей «Смерч» и «Разлив», которые в обеспечении противолодочного самолёта морской авиации Ил-38 действовали в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили, что несмотря на активные действия противолодочных сил, атомный крейсер смог незамеченным войти в район учения, и атаковать корабли четырьмя практическими торпедами.

После атаки экипаж АПЛ с использованием гидроакустических средств принял все меры для ухода от преследования.

Напомним, 13 октября атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Рязань» на учениях в Тихом океане отработал поиск и уничтожение субмарины условного противника.

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