США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 23:48  |  vz.ru
Разделы

Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах заседания дискуссионного клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
Перейти в раздел…

Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Убийца Чапаева на улице Чапаева

США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 11 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по COVID-19
    США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал На МКС произошел сбой в системе подачи кислорода Эксперты объяснили снижение числа разводов в в России в период пандемии Умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса
    Франция отказалась поставлять Роскосмосу компоненты для спутников Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае Пашинян призвал армян взять оружие и сражаться за Карабах Соколов объявил о помолвке с Ещенко за три месяца до ее убийства
    В США прибыла первая с февраля партия российской нефти Французских школьников заподозрили в пособничестве террористу Школьница в Курской области привела в военкомат 30 призывников Ученые впервые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики

    Главная тема


    Пять кланов коммунистов вступают в битву за КПРФ

    «задача номер один»


    Путин призвал провести вакцинацию от коронавируса по всей России

    «не будет колебаться»


    Турция допустила отправку своих войск в Карабах по просьбе Баку

    католическая церковь


    Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    бывший ссср


    Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    военная реформа


    Никита Коваленко: Российская армия не может позволить себе экономию

    Польская угроза


    Олег Хавич: «Бандиты» в Польше давно доказали верность США

    Социальная дилемма


    Игорь Мальцев: Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?

    США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

       21 октября 2020, 22:54
    Фото: U.S. Air Force/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Военно-воздушные силы США намерены передать ВВС Болгарии на безвозмездной основе два выведенных из эксплуатации истребителя-бомбардировщика F-16, сообщило издание «24 часа».

    «Посольство США с удовольствием сообщает, что ВВС США намерены передать болгарским ВВС два выведенных из эксплуатации самолета F-16 сразу после того, как получат одобрение Конгресса США. По просьбе болгарского правительства эти два самолета будут предоставлены в соответствии с программой «Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам» для знакомства с техникой и обучения технического персонала болгарских ВВС», – приводит заявление американского диппредставительства в Софии ТАСС.

    В посольстве США уточнили, что истребители будут подарены в связи с покупкой Болгарией восьми самолетов F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.

    Напомним, в июле 2019 года правительство Болгарии утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку истребителей F-16 у США.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •