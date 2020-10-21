Суд Канзаса отказал россиянке Осиповой в немедленном освобождении

Федеральный суд Канзаса принял решение отказать россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой американскими властями в похищении собственного ребенка, в немедленном освобождении, несмотря на соответствующее распоряжение Апелляционного суда.

«В прошении о немедленном освобождении отказано», – приводит текст решения суда ТАСС.

По заявлению судьи Эрика Мелгрена, Осипова указала в своем ходатайстве об освобождении, что после выхода на свободу намерена находиться на карантине в Нью-Йорке. При этом судья настаивал, чтобы Осипова лично предстала перед судом Канзаса, чтобы заслушать новый приговор, а такой гарантии суду в случае освобождения представлено не было, передает РИА «Новости».

Решение федерального судьи Канзаса может быть вновь обжаловано в Апелляционном суде, который уже затребовал от Мелгрена разъяснений, почему он настаивает на оставлении Осиповой под стражей и этапировании россиянки в Канзас. За освобождение Осиповой ходатайствовали даже прокуроры: по их словам, в Минюсте США им заявили, что, коль скоро Осипова отбыла максимальный срок по оставшимся обвинениям, они не могут больше добиваться ее дальнейшего содержания под стражей.

Ранее Апелляционный суд в Соединенных Штатах одобрил прошение россиянки Богданы Осиповой о скорейшем освобождении и приостановке процесса перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора.

Напомним, в 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты).

В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора. Согласно новому, смягченному приговору, за Осиповой признали лишь одну статью обвинения, связанную с похищением второго своего ребенка, максимальный срок наказания по которой составляет три года. Этот срок россиянка отбыла полностью к 27 сентября, однако продолжала находиться в заключении из-за решения федерального судьи Канзаса перевести Осипову из тюрьмы «Данбери» штата Коннектикут, где она последнее время отбывала наказание, обратно в город Уичито (Канзас), где ей был вынесен первоначальный приговор. Решение судьи Канзаса о переводе россиянки в Уичито для оглашения нового (смягченного) приговора с учетом пандемии и карантинных мер могло увеличить срок заключения женщины на неопределенное время.