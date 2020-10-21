Суд в США одобрил освобождение многодетной россиянки Осиповой

Апелляционный суд в Соединенных Штатах одобрил прошение россиянки Богданы Осиповой о скорейшем освобождении и приостановке процесса перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора, сообщил адвокат россиянки Джошуа Лотер.

«Апелляционный суд только что согласился с нашим прошением остановить процесс перевода Богданы в Канзас и поручил федеральному суду до 30 октября выпустить новое решение об ее освобождении, имея в виду тот факт, что она уже отбыла максимально возможный срок наказания», – приводит слова адвоката ТАСС.

Напомним, в 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты).

В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора. Согласно новому, смягченному приговору, за Осиповой признали лишь одну статью обвинения, связанную с похищением второго своего ребенка, максимальный срок наказания по которой составляет три года. Этот срок россиянка отбыла полностью к 27 сентября, однако продолжала находиться в заключении из-за решения федерального судьи Канзаса перевести Осипову из тюрьмы «Данбери» штата Коннектикут, где она последнее время отбывала наказание, обратно в город Уичито (Канзас), где ей был вынесен первоначальный приговор. Решение судьи Канзаса о переводе россиянки в Уичито для оглашения нового (смягченного) приговора с учетом пандемии и карантинных мер могло увеличить срок заключения женщины на неопределенное время.