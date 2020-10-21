Небензя возмутился демонстрацией флага Косово в ООН

Россия может выступить против участия представителей непризнанного Косово в заседаниях Совета безопасности ООН, если они будут и дальше демонстрировать атрибуты так называемой «государственности» края, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Я как председатель Совета хотел бы отметить недопустимость нарушения правил участия в заседании Совета со стороны приглашенного на заседание из Косово по правилу 39 временных правил процедуры Совета. В очередной раз мы видим на экране атрибуты так называемой «государственности» Косово», – передает слова Небензи РИА «Новости».

В ходе заседания представитель Косово выступала на фоне желто-голубого флага непризнанной республики, в апреле 2020 года косовары также выступали на заседании Совбеза на фоне флага.

«Напоминаем, что в Совете приняты правила участия в заседаниях представителей Косово, и они должны соблюдаться. Иначе, хочу сказать в качестве представителя РФ, это поставит под вопрос наше согласие на приглашение представителя Косово на следующее заседание», – отметил постпред России.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала о договоренностях с Сербией и Косово, достигнутых Вашингтоном. В США прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти. При этом Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США, а не друг с другом. Американцы и лично президент Трамп выступают посредниками. Договоренности повлияли и на отношения Белграда с Москвой.