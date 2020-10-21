США заявили о непричастности России к утечке данных о сыне Байдена

Госдепартамент США так же, как и американская разведка, считает, что в скандале с электронными письмами Хантера Байдена отсутствует «российская дезинформация», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

На брифинге у госсекретаря спросили, разделяет ли Госдеп позицию разведки США о том, что Россия не причастна к публикациям компромата на Джо Байдена. «Я видел заявление директора национальной разведки Рэтклиффа, и у меня есть все основания считать, что он понял это верно», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Напомним, СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Тот спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.