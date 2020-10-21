Соколов объявил о помолвке с Ещенко за три месяца до ее убийства

Историк Олег Соколов за три месяца до убийства аспирантки Анастасия Ещенко представил ее своим коллегам как невесту.

В деле историка Олега Соколова всплыли новые подробности. Во время судебного заседания в Петербурге Соколов попросил своего товарища Степана Рощупкина, который выступал в качестве свидетеля, подтвердить, что в августе 2019 года он объявил о помолвке с Ещенко, передает Gazeta.Spb.

Ранее Соколов заявил, что у Ещенко был любовный роман с «бандитом-рецидивистом», который сильно повлиял на девушку.

Напомним, на прошлой неделе доцент СПбГУ признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.