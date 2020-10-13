Историк Соколов раскрыл новые подробности по делу об убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с «бандитом-рецидивистом», который сильно повлиял на девушку.

«Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола», – передает «Комсомольская правда» слова Соколова.

Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в «бутырской тюрьме». По его мнению, «рецидивист» хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.

По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в Нормандию, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась.

«Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <...> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой», – указал Соколов.

Напомним, в понедельник доцент СПбГУ признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре прошлого года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.