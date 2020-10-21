МВД отреагировало на предложение Минфина об оптимизации

МВД выступает категорически против предложений Минфина о сокращении штатной численности ведомства, а также передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службы (ГФС).

«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов», – заявил ТАСС источник в центральном аппарате МВД.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%.