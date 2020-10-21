Кремль опроверг возможность локдауна

Власти не планируют вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких разговоров об этом не ведется», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, возможен ли новый локдаун, учитывая ухудшающуюся статистику заболеваемости от коронавирусной инфекции.

По его словам, система российского здравоохранения была качественно перестроена весной под нужды борьбы с эпидемией нового коронавируса.

«Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система (здравоохранения) уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией», –сказал Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15700 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 447 335 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 096 560 человек, из них 10 952 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 317 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24952 человек.

Накануне, 20 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 319. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 619.

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