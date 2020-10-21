В голове человека нашли новый орган

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека, следует из публикации в журнале Radiotherapy and Oncology.

Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы определить наличие опухолей. Однако в результате медики обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые также отреагировали на введенный препарат, передает РИА «Новости».

Соответствующий орган обнаружили у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Также открытие подтвердилось в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.

Как отмечают исследователи, считалось, что существует всего три крупные пары слюнных желез – околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы «трубчатыми». Ученые предполагают, что они не были замечены ранее из-за неудобного для исследования расположения.