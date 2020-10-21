ФСБ выявила продававшее поддельные сигареты преступное сообщество

ФСБ совместно с МВД и СК задержали лидеров и активных участников межрегионального преступного сообщества. За два года им удалось продать поддельных сигарет на сумму более 300 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецоперация проводилась на территории Ярославской области, передает ТАСС.

Сообщается, что с 2018 года «членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 млн рублей».

По адресам проживания участников преступного сообщества и на территории складов хранения обнаружено и изъято немаркированной табачной продукции в количестве около 1 млн пачек сигарет на сумму свыше 30 млн рублей, а также крупные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 млн рублей, и финансовая документация, подтверждающая незаконные операции.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что резкое повышение акциза на сигареты может увеличить риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции. Напомним, Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году.