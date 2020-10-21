Баку сообщил об интенсивных боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает об интенсивных боевых действиях в различных направлениях в Карабахе в ночь на 21 октября.

«В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате операции, проведенной азербайджанской армией на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Уточняется, что «на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов». Минобороны Азербайджана сообщило также о том, что «уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом».

Сообщается, что потери в личном составе армянской стороны есть и «на оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков». «В ходе боев были выведены из строя три артиллерийские установки, несколько минометов и три грузовых автомобиля с личным составом. Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта», – заявляет минобороны Азербайджана.

Там также заявили об обстреле ВС Армении Тертерского района на линии соприкосновения в Карабахе.

«Армянские вооруженные силы начиная с утренних часов из артиллерийских установок подвергают обстрелу город Тертер и территорию района», – сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.