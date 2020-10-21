США допустили переброску бронетанкового полка из Германии в Прибалтику

Американская администрация рассматривает возможность передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в страны Балтии, Румынию или Болгарию на постоянной основе, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

«<...> Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», – приводит ТАСС заявление шефа Пентагона, сделанное им на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.

В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.