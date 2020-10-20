Медведев призвал не отказываться от идеи четырехдневной рабочей недели

Необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации».

По словам Медведева, в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости. Он отметил, что такая корректировка продолжится по мере развития цифровых технологий, передает ТАСС.

«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», – сказал Медведев.

Напомним, в октябре прошлого года замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

В начале ноября 2019 года 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.

Зампред Совбеза также отметил трансформацию трудовых отношений в период пандемии. Он уточнил, что «наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости». Медведев обратил внимание, что такое возможно не во всех случаях. Он считает, что «на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием [ими] своего рабочего времени и времени отдыха».

Медведев напомнил, что пандемия «буквально за несколько месяцев или даже недель изменила ход привычной жизни»: она затронула почти все сферы – от быта граждан до целых секторов экономики. «Наша страна в целом сумела достойно встретить пандемию и гибко перестроить общественный уклад жизни», – заявил зампред.

По словам Медведева, это во многом стало результатом работы, которая проводилась в последнее десятилетие. Государство значительно увеличило объем инвестиций в инновации, создало современную инфраструктуру их поддержки, привлекло бизнес, пояснил он. «Была принята, как известно, и действует большая программа «Цифровая экономика». И к началу пандемии, что очень важно, мы обладали многими новейшими технологиями, которые оказались востребованными в это непростое время», – добавил зампред Совбеза.

Вместе с тем, по его словам, пандемия значительно ускорила трансформацию электронных сервисов и услуг. «С одной стороны, мы стали свидетелями принудительной цифровизации всего того, что нас окружает. С другой стороны, мы стали свидетелями большей открытости людей, которые в этих условиях без промедления адаптируются к совершенно новым условиям жизни и делают это быстро, по собственной воле, понимая, что это единственный способ решить подчас очень важные жизненные задачи», – пояснил он.

По мнению Медведева, коронавирус стал не просто угрозой для благополучия человека, но и своеобразным экзаменом для инноваций. Он считает, что «технологические нововведения, которые соответствуют сегодняшнему укладу жизни, сохранились и даже получили развитие». «А те, которые не соответствуют, действительно, так или иначе должны быть переработаны», – заключил Медведев.