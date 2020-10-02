Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

Норвежская сторона намерена присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии, сообщила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

«Как мы уведомляли ранее, Норвегия последует за ЕС и введет ограничительные меры против тех же людей, что и ЕС», – сказала Серейде, передает ТАСС.

В пятницу ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ.

Москва подчеркнула, что ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически применяются и в России.