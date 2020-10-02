Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V»

Российское Министерство здравоохранения предлагало коллегам из Великобритании сотрудничать по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», однако британская сторона отказалась, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию [по российской вакцине «Спутник V»], поскольку это все-таки первая вакцина [против коронавируса]», – сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума «RussiaTALK Online 2020: Кризис – время новых возможностей».

Он уточнил, что российский препарат проходит испытания и в Латинской Америке, и в Индии, и в других регионах – чтобы установить, что она имеет только позитивные стороны и не влияет негативно на организм, передает РИА «Новости».

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.

Кроме того, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.