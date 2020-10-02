Пушков оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

«Демократы обвинят Трампа в том, что он довел ситуацию до такого критического уровня, что сам заболел», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение американского врача Шона Конли о положительном тесте на коронавирус у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

«Это не пиар – президенту США выступать с ложной информацией, касающейся его и его жены, чрезвычайно опасно. Его могут обвинить в том, что он обманул нацию и пытается таким путем вызвать сочувствие перед выборами. А скрыть факт подлога было бы невозможно – на каком-то из уровней произошла бы утечка. И в таком случае это аукнулось бы Трампу крайне негативно», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Вполне возможно, предположил сенатор, что у главы США коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. «Если заболевание пройдет быстро и без тяжелых последствий, то влияние не ход предвыборной гонки будет незначительное, – полагает Пушков. – Какая-то часть неопределившихся избирателей может испытать к нему сочувствие и симпатию – что он так же, как рядовые американцы, подвержен человеческим невзгодам».

«Если же болезнь усложнится, то Дональд Трамп будет вынужден поменять график своей предвыборной кампании. Это для него создает определенные проблемы, потому что он должен выступать в целом ряде мест, где находятся его избиратели, и они будут разочарованы, что президент не смог приехать», – отметил сенатор.

Демократы же, по словам Пушкова, постараются использовать это против Трампа. «Они скажут, что президент Соединенных Штатов довел ситуацию до такого критического уровня, что сам заболел. Поэтому последствия заболевания для его предвыборной кампании будут либо маргинально-негативными, либо не их не будет вовсе. Но позитива для Трампа в этом нет», – заключил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter , что сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!»

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо. Конли добавил, что «получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2».

Между тем из графика Белого дома следует, что Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу, передает ТАСС.

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение о заболевании Трампа, отметил, что теперь он не сможет везде появляться и проводить свои многотысячные ралли. Ранее Трамп делал ставку на эти ралли и вообще на «полевую» работу.

Из-за вынужденного отказа от публичных мероприятий штаб Трампа сконцентрируется на рекламе, спрогнозировал политолог. «Может быть, рейтинги Трампа даже подрастут из-за сочувствия к президенту», – сказал Дудаков.