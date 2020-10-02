Пентагон рассказал о потере «недосягаемости» США из-за России

Соединенные Штаты перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации российского подводного флота, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл.

«Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», – передает РИА «Новости» слова Кодла.

Как пишет Business Insider, несмотря на то, что сейчас в российском флоте меньше субмарин, чем во времена СССР, они более современные, бесшумные, обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам.

В ходе конфликта в Сирии Москва уже продемонстрировала свои крылатые ракеты «Калибр», нанеся удары с подлодок по целям на суше. Из-за этого США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, выразил мнение директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, резюмировал он.

Напомним, в среду в США в ходе учений на полигоне Юм (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, целью которых стал российский танк Т-72.

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