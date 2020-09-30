Робота для уничтожения российских танков Т-72 испытали в США

В США в ходе учений на полигоне Юм (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, целью которых стал российский танк Т-72.

Издание Breaking Defense сообщает, что данные роботы, оснащенные небольшими беспилотниками, определили Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 млн фото военной техники, передает РИА «Новости».

Искусственный интеллект загрузил данные о цели, поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, он с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.

Ранее сообщалось, что танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М.