Индия оценила значение военных учений с Россией Шойгу анонсировал модернизацию всех танков Т-72 в российской армии 6 сентября 2020, 09:32 Текст: Алексей Дегтярев

Танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава ведомства на завершении Армейских игр – 2020 заявил, что эти соревнования поспособствовали такому решению, передает РИА «Новости». Модификация Т-72Б3М повысила подвижность, надежность и эргономику машин, сообщил Шойгу. Эта модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, это на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием, которое обладает улучшенной баллистикой и ресурсом, оснащено прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. В феврале Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72Б3М.

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