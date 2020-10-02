Россия собралась развернуть новейшую систему контроля космического пространства

В России развернут военную систему контроля космического пространства нового поколения, сообщил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

По его словам, «в ближайшие годы» в России «будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения», пишет «Красная звезда».

Комплексы развернут в Алтайском крае, а также «на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму», передает ТАСС.

Новая сеть позволит «постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».

При создании комплексов использовались современные технологии и элементная база, что «позволяет во много раз увеличить их боевые возможности».

Вышинский также рассказал, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении в составе четырех аппаратов завершит летные испытания в 2020 году. Он сообщил, что «запущено четыре новейших космических аппарата», уже можно говорить о гарантированном выполнении космическим сегментом возложенных на него задач.

Кроме того, ВКС прорабатывают вопрос строительство дополнительных радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.