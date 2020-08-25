Россия завершила испытания новой Системы предупреждения о ракетном нападении

Усовершенствованная Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно прошла государственные испытания, сообщил генконструктор СПРН, глава концерна «МАК «Вымпел» Сергей Боев на форуме «Армия-2020».

«До конца сентября устраняем полученные замечания и передаем в эксплуатацию заказчику», – передает «Интерфакс» слова Боева.

Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.

Напомним, в январе гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев заявил, что специалисты компании подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской Системы предупреждения о ракетном нападении до конца года.

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